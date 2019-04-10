Suite Bleue в благоухании: Домик на дереве посреди лавандового поля (Фото)

Домик на дереве Suite Bleue в живописной итальянской коммуне Арлена-ди-Кастро будто воплотился из детских грез, подсмотренных добрым волшебником. Домик располагается на высоте восемь метров над благоухающим лавандовым полем.