Отличные идеи оформление детских уголков в любом интерьере (Фото) От горки, ведущей прямо в комнату, и уютного уголка-читальни до подвесной кровати-качели и автодорожки, проложенной прямо на газоне - взгляните, до чего может довести мастерство любящих родителей и фантазия дизайнеров, которые стараются придумывать много интересного для детского времяпрепровождения!