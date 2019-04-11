Самые комфортные домики на колесах, в которых захочется жить всегда (Фото)

Жизнь в фургоне - становящийся все более популярным образ жизни, когда люди, уставшие от будничной суеты и городского шума, садятся в автомобиль и отправляются в путешествие. Среди искателей приключений много и тех, кто самостоятельно переделывает старые автобусы, микробусы и фургоны в комфортабельные, оснащенные всем необходимым для жизни передвижные дома. И вот замечательные фотографии лишь некоторых из них!