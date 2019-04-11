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Четверг, 11.04.2019
Самые комфортные домики на колесах, в которых захочется жить всегда (Фото)
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Самые комфортные домики на колесах, в которых захочется жить всегда (Фото)

Жизнь в фургоне - становящийся все более популярным образ жизни, когда люди, уставшие от будничной суеты и городского шума, садятся в автомобиль и отправляются в путешествие. Среди искателей приключений много и тех, кто самостоятельно переделывает старые автобусы, микробусы и фургоны в комфортабельные, оснащенные всем необходимым для жизни передвижные дома. И вот замечательные фотографии лишь некоторых из них!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Интерьер, Дизайн, Декор, Домики на колесах, Уютные фургоны.
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