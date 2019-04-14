Экодом в вакууме: Уютный и экологичный домик в Норвегии (Фото)

Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера.