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Воскресенье, 14.04.2019
Экодом в вакууме: Уютный и экологичный домик в Норвегии (Фото)
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Экодом в вакууме: Уютный и экологичный домик в Норвегии (Фото)

Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера.
udivitelno.com
Фото: udivitelno.com
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Норвегия, Экодом, Домик в Норвегии, Бенджамин и Ингрид Йартефельгер, Геокупол.
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