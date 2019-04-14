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Экодом в вакууме: Уютный и экологичный домик в Норвегии (Фото)
Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера.
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