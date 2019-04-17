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Не строй как все: Причудливая архитектура бельгийских домов (Фото)
Благодаря блогеру Ханнесу Куденису, и в первую очередь архитекторам со странным видением, Бельгия стала печально известной своими причудливыми зданиями. В чем заслуга Кудениса? Он в 2012 году начал выкладывать в своем аккаунте в Instagram “шедевры” бельгийской архитектуры, и его снимки привлекли внимание пользователей со всего мира.
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