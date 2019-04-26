В Нидерландах тюрьмы превращаются в отели высшего класса Во многих странах мира тюрьмы перенаселены настолько, что заключенным приходится спать по очереди. Учитывая это, странно слышать, что кое-где уголовники вымирают как класс и "каталажки" приходится закрывать или срочно искать им другое применение. Одной из таких стран являются Нидерланды, где преступников берегут и балуют, но при этом «желающих» хоть немного отсидеть катастрофически не хватает.