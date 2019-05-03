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Воскресенье, 05.05.2019
Райский уголок: как оживить квартиру с помощью растений
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Райский уголок: как оживить квартиру с помощью растений

Вы думаете, что однокомнатная квартира не может быть тропическим садом? Дизайнеры одной из индийских архитектурных студий доказали, что даже на минимальной жилплощади можно создать настоящий райский уголок. Они преобразили маленькое помещение, используя зелень и натуральные материалы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Проект, Квартира, Интерьер, Дизайн, Garden Room.
20:10 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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