Биоархитектура: "Зеленый" дом мексиканского архитектора Хавьера Сеносиана (Фото)

Мексиканский биоархитектор по имени Хавьер Сеносиан создает уникальные дома, которые практически идеально выписываются в окружающую природу и не выделяются на ее фоне. По его словам, все идеи для своих проектов он черпает из окружающей среды. Мы хотели бы показать вам одно из последних творений Сеносиана, которое похоже на жилище хоббита и спрятано под земляной насыпью.