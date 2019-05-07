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Среда, 08.05.2019
Подоконник в доме: как сделать его полезной частью интерьера
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Подоконник в доме: как сделать его полезной частью интерьера

Как правило, подоконнику совершенно не уделяют внимание как функциональной составляющей интерьера. А зря! Дизайнеры знают немало приемов, которые помогут грамотно использовать это пространство. В этом материале собрано 10 способов, как сделать подоконник функциональной частью интерьера.
odomah.org
Фото: pixabay.com
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Интерьер, Подоконник, Дом и сад.
15:32 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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