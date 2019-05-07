Подоконник в доме: как сделать его полезной частью интерьера

Как правило, подоконнику совершенно не уделяют внимание как функциональной составляющей интерьера. А зря! Дизайнеры знают немало приемов, которые помогут грамотно использовать это пространство. В этом материале собрано 10 способов, как сделать подоконник функциональной частью интерьера.