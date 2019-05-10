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Пятница, 10.05.2019
Позитив во всем: классные идеи яркого интерьера в каждый дом (Фото)
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Позитив во всем: классные идеи яркого интерьера в каждый дом (Фото)

Дом - это то место, где мы должны чувствовать себя свободно, где мы набираемся сил для того, чтобы подготовиться к ежедневным вызовам. И обстановка здесь должна быть максимально положительной, вселяющей радость, успокоение и дающей силы на ежедневные подвиги. Поэтому так важно тщательно подойти к выбору не только предметов мебели, но и цветов. И дозированные яркие акценты для этих целей - прекрасное решение.
masterlomaster.samodelkinoblog.com
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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