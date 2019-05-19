Лучшие идеи организации пространства для маленькой квартиры Вниманию читателей еще больше свежих и откровенно невероятных идей о том, как можно и нужно организовывать пространство в небольшой квартире. Каждый из этих советов по своему хорош и в действительности может пригодится не только жильцам скромных помещений.