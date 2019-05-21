Возьмите на заметку: актуальные идеи преображения квартиры Возможно, некоторые из них будут способствовать продвижению начавшегося ремонта в вашем доме, и приведут к его скорейшему завершению и неожиданному результату. Итак, перед вами шесть примеров того, как обыкновенные комнаты могут стать красивыми, функциональными и невероятно стильными.