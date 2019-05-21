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Среда, 22.05.2019
Возьмите на заметку: актуальные идеи преображения квартиры
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Возьмите на заметку: актуальные идеи преображения квартиры

Возможно, некоторые из них будут способствовать продвижению начавшегося ремонта в вашем доме, и приведут к его скорейшему завершению и неожиданному результату. Итак, перед вами шесть примеров того, как обыкновенные комнаты могут стать красивыми, функциональными и невероятно стильными.
klubstroitelei.com
Фото: klubstroitelei.com
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20:47 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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