Отстирать можно все: несколько полезных лайфхаков избавления от пятен

Никогда не хочется расставаться с любимой одеждой или вещей из-за досадной случайности в виде пятна или нестираемого следа. Помада, следы от маркера или кофе, ржавчина, грязь, жир и еще много чего другого может навредить нашим любимым вещам. Однако на любую проблему всегда находится подходящее решение. И с этими пятнами можно справиться в два счета, зная несколько полезных лайфхаков.