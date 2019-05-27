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Отстирать можно все: несколько полезных лайфхаков избавления от пятен
Никогда не хочется расставаться с любимой одеждой или вещей из-за досадной случайности в виде пятна или нестираемого следа. Помада, следы от маркера или кофе, ржавчина, грязь, жир и еще много чего другого может навредить нашим любимым вещам. Однако на любую проблему всегда находится подходящее решение. И с этими пятнами можно справиться в два счета, зная несколько полезных лайфхаков.
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