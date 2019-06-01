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Суббота, 01.06.2019
Самые неприхотливые многолетники для летнего сада
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Самые неприхотливые многолетники для летнего сада

Если на загородном участке вы бываете не слишком часто, а цветоводство не ваш конек, потому что на клумбе выживают только самые стойкие растения – эта подборка для вас. Чтобы ваш сад утопал в цветах и при этом не нуждался в вашем пристальном внимании, стоит высадить такие растения, которые не потребуют особого ухода. Вот некоторые из этих культур.
6cotok.org
Фото: pixabay.com
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