Стильно и оригинально: лучшие идеи дизайна интерьера в стиле ретро Мебель в стиле ретро — это все самое яркое и заметное, что было создано дизайнерами в 50-70-х годах прошлого столетия. Такая мебель полна положительных сторон: она функциональна, компактна и легко вписывается в практически любой интерьер.