Красота и функциональность: стильные дизайнерские решения (Фото) Не только видео с котиками могут заставить залипнуть в интернете на многие часы. Что тогда, если не котики? Фотографии интерьеров с необычными и красивыми решениями. Да-да, не удивляйтесь. Талантливые дизайнеры создают такие предметы мебели или так организуют пространство помещения, что удачно сплетается все: цвет, стиль, гармония и функциональность. Все кажется настолько идеальным, что оторваться невозможно.