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Пятница, 07.06.2019
Красота и функциональность: стильные дизайнерские решения (Фото)
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Красота и функциональность: стильные дизайнерские решения (Фото)

Не только видео с котиками могут заставить залипнуть в интернете на многие часы. Что тогда, если не котики? Фотографии интерьеров с необычными и красивыми решениями. Да-да, не удивляйтесь. Талантливые дизайнеры создают такие предметы мебели или так организуют пространство помещения, что удачно сплетается все: цвет, стиль, гармония и функциональность. Все кажется настолько идеальным, что оторваться невозможно.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Интерьер, Стиль, Дизайн, Экстерьер, Идеи.
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