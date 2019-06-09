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Для настоящих интровертов: самые необычные дома, которые так просто не заметишь
Бывают моменты, когда каждому из нас нужно какое-то время побыть наедине с собой. И мы закрываем глаза и мысленно перемещаемся туда, где никто не нарушает наш покой, кроме шума прибоя и шелеста листьев. А жителям этих необычных домов закрывать глаза и что-то представлять даже не нужно, они и так надежно скрыты от назойливого внимания посторонних.
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