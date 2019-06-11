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Вторник, 11.06.2019
Полезная утварь, которая освободит вашу кухню от всего лишнего
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Полезная утварь, которая освободит вашу кухню от всего лишнего

На любой, даже самой просторной кухне, не бывает слишком много мест для хранения. Ведь количество нужных мелочей в этой комнате зашкаливает. А свободно ориентироваться в этом море вещей, быстро находя нужную, необходимо. Делимся подборкой идей для хранения на кухне, на которые стоит обратить внимание
odomah.org
Фото: pixabay.com
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