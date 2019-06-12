Компактный домик, который можно собрать за 2 дня (Фото)

Компания LUMICENE недавно представила свое детище под названием LUMIPOD, которое представляет собой небольшой и современный сборный домик, главный акцент в котором делается на огромном панорамном окне, которое выдвигается, позволяя его обитателям полностью слиться с природой.