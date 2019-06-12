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Среда, 12.06.2019
Компактный домик, который можно собрать за 2 дня (Фото)
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Компактный домик, который можно собрать за 2 дня (Фото)

Компания LUMICENE недавно представила свое детище под названием LUMIPOD, которое представляет собой небольшой и современный сборный домик, главный акцент в котором делается на огромном панорамном окне, которое выдвигается, позволяя его обитателям полностью слиться с природой.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Франция, Складной дом, Сборный домик, Практичный дом, LUMIPOD, Компания LUMICENE.
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