Крохотная квартира: какие цвета не стоит применять в маленьком пространстве Существует множество мифов о маленьком пространстве, и большинство из них, предполагают, что единственным цветом, который должен украшать стены любой крошечной квартиры, является белый. И хотя его правильный оттенок может быть идеальным применением в маленьком пространстве, можно попробовать внести в свой интерьер новые краски.