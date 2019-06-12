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Среда, 12.06.2019
Крохотная квартира: какие цвета не стоит применять в маленьком пространстве
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Крохотная квартира: какие цвета не стоит применять в маленьком пространстве

Существует множество мифов о маленьком пространстве, и большинство из них, предполагают, что единственным цветом, который должен украшать стены любой крошечной квартиры, является белый. И хотя его правильный оттенок может быть идеальным применением в маленьком пространстве, можно попробовать внести в свой интерьер новые краски.
promoidom.com
Фото: promoidom.com
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Дом, Цвет, Пространство, Кваритира, Колористика.
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