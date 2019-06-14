Мебель в ретро-стиле: как облагородить классический интерьер (Фото) Мебель в стиле ретро - это все самое яркое и заметное, что было создано дизайнерами в 50-70-х годах прошлого столетия. Такая мебель полна положительных сторон: она функциональна, компактна и легко вписывается в практически любой интерьер. Мы собрали для вас несколько удачных примеров использования ретромебели в современном интерьере.