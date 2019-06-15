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Бюджетный декор: несколько доступных идей, которые не ударят по кошельку (Фото)
Многие считают, что если жилое пространство небольшое, то и декорировать его очень сложно, особенно когда не позволяет бюджет. Это в корне неверное убеждение. Мы собрали несколько доступных идей, которые помогут освежить интерьер и не ударят по кошельку.
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