Когда хочется перестановки: практические советы как дешево обновить интерьер Вниманию читателей почти два десятка замечательных советов от настоящих дизайнеров относительно того, как можно взять и освежить интерьер в своем доме без особых затрат и при этом - со вкусом. В действительности, ничего принципиально сложного во всем этом нет. Итак, смотрим и запоминаем.