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Воскресенье, 16.06.2019
Когда хочется перестановки: практические советы как дешево обновить интерьер
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Когда хочется перестановки: практические советы как дешево обновить интерьер

Вниманию читателей почти два десятка замечательных советов от настоящих дизайнеров относительно того, как можно взять и освежить интерьер в своем доме без особых затрат и при этом - со вкусом. В действительности, ничего принципиально сложного во всем этом нет. Итак, смотрим и запоминаем.
svoimi.rukami.klubokidei.com
Фото: svoimi.rukami.klubokidei.com
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