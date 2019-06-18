Оригинальные идеи, как красиво обустроить свободные углы в комнате (Фото) Пустующие углы - обычное явление для большинства квартир. Еще одна стандартная практика - поставить в угол крупную мебель, хотя при желании для нее можно найти более подходящее место. При таком пренебрежительном отношении к обустройству углового пространства пропадает масса полезной площади. Как заполнить углы, чтобы квартира стала практичнее и уютнее?