Скачать
Вторник, 18.06.2019
Оригинальные идеи, как красиво обустроить свободные углы в комнате (Фото)
1 / 17

Оригинальные идеи, как красиво обустроить свободные углы в комнате (Фото)

Пустующие углы - обычное явление для большинства квартир. Еще одна стандартная практика - поставить в угол крупную мебель, хотя при желании для нее можно найти более подходящее место. При таком пренебрежительном отношении к обустройству углового пространства пропадает масса полезной площади. Как заполнить углы, чтобы квартира стала практичнее и уютнее?
odomah.org
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Интерьер, Мебель, Обустройство дома, Комнатные уголки.
14:00 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь