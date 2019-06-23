|
|
Чистота и порядок в доме: как избежать бардака
Дом должен быть местом максимальной безопасности и уюта. Да, мы слышали мнение ученых, что "творческий беспорядок" стимулирует креативность. Но, все же, считаем, что ничего не обеспечивает комфорт и релакс больше, чем чистота и порядок. Жаль только, что вот нельзя один раз хорошенько прибраться, и чтобы так оставалось все время.
Животный позитив: милые шнауцеры, которые подарят вам улыбку
Как сделать рекламу удачной: ретро-снимки красоток на фоне мотоциклов (Фото)
Ну почти: забавные снимки из серии "когда что-то пошло не так"
Маникюр 2019: лучшие идеи свадебного нейл-арта (Фото)
Не благодарите: крутые "летние" лайфхаки для водителей
Сочные изображения фантастических миров в работах Николая Локертсена (Фото)
"Венеция" Лос-Анджелеса: безумный пляж Венис Бич (Фото)
Это легко заметить: признаки одинокой женщины (Фото)
Красивые пейзажные фотографии искателя приключений с Гавайев (Фото)
Тот момент, когда у черепашек жизнь намного интересней
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ
Самый "не такой" город Восточной Азии: городские пейзажи Гонконга (Фото)
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Жизненные приколы из серии "Ожидание и реальность"
"История игрушек": как изменялись персонажи мультфильма с течением времени (Фото)
Рейтинг красоты: где живут самые красивые женщины мира
Идеи для дома: 3D-дизайн пола, созданный с помощью эпоксидной смолы (Фото)
Прекрасный Принц: Киану Ривз в образах диснеевских героев
Лаконизм и ничего больше: тату от мастера минимализма из Южной Кореи (Фото)
Комочек счастья: мимишные щенки, которых хочется потискать
Вот как это происходит: процесс создания киномонстров (Фото)
Тонкое искусство пофигизма: как научиться не обращать внимание на обстоятельства
Стрижки 2019: модные и стильные укладки для мужчин (Фото)
Удивительное сходство: двойники знаменитых мужчин (Фото)
Смешные картинки для хорошего настроения