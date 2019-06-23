Чистота и порядок в доме: как избежать бардака

Дом должен быть местом максимальной безопасности и уюта. Да, мы слышали мнение ученых, что "творческий беспорядок" стимулирует креативность. Но, все же, считаем, что ничего не обеспечивает комфорт и релакс больше, чем чистота и порядок. Жаль только, что вот нельзя один раз хорошенько прибраться, и чтобы так оставалось все время.