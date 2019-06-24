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Понедельник, 24.06.2019
Современная спальня: вдохновляющие идеи для оформления (Фото)
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Современная спальня: вдохновляющие идеи для оформления (Фото)

В новом обзоре вниманию читателей представлено два десятка по-настоящему вдохновляющих примеров того, как может быть оформлено одно из самых интимных мест в доме, а именно спальная комната. Надеемся, что представленные здесь варианты помогут всем сделать свою спальню еще лучше, если и не полностью, то по крайней мере в каких-то деталях и мелочах.
odomah.org
Фото: odomah.org
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Интерьер, Комната, Идеи, Спальня.
14:41 Сегодня Телеграф
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