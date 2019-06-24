Современная спальня: вдохновляющие идеи для оформления (Фото) В новом обзоре вниманию читателей представлено два десятка по-настоящему вдохновляющих примеров того, как может быть оформлено одно из самых интимных мест в доме, а именно спальная комната. Надеемся, что представленные здесь варианты помогут всем сделать свою спальню еще лучше, если и не полностью, то по крайней мере в каких-то деталях и мелочах.