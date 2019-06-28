Уют в саду: крутые идеи экстерьера (Фото) Тысячи горожан с наступлением выходных дней и летних отпусков стремятся на дачу, чтобы отдохнуть там душой и получить заряд позитива. И конечно, хочется, чтобы обстановка на даче радовала глаз. А значит, самое серьезное внимание нужно уделить ландшафтному дизайну. Причем создать такую красоту можно самому буквально из того, что под рукой.