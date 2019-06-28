Невероятно колоритная архитектура Дома Висенса, построенного Антонио Гауди (Фото)

Невероятные творения Антонио Гауди не перестают восхищать людей по всему миру. Архитектурный фотограф Давид Карделус (David Cardelús) из Барселоны, Испания, сделал серию снимков дома 1880-х годов, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который был спроектирован и построен знаменитым каталонским архитектором для семьи фабриканта кирпича и керамической плитки Мануэля Висенса (Manuel Vicens).