Лайфхак для домохозяек: как можно использовать обычные предметы в быту

Подавляющее большинство людей привыкли к тому, что вещи можно использовать только по их прямому назначению. Однако, если приложить толику фантазии, то можно будет сэкономить немало денег, используя для различных целей подручные средства.