"Новая" кухня за 24 часа: интересные идей как преобразить "сердце" дома Далеко не всегда обновление интерьера кухни требует больших затрат и огромного количества времени. Если подойти к этому вопросы творчески, подключить энтузиазм и фантазию, то преобразить внешний вид комнаты получится за 24 часа. Предлагаем вам несколько интересных идей, которые обязательно придутся вам по душе.