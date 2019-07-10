Обновляем интерьер без лишних затрат: интересные идеи (Фото) Чтобы сделать интерьер интереснее, совсем не обязательно тратить много денег. Стильные и современные аксессуары легко сделать своими руками - 15 идей для этого собрано в нашем обзоре.