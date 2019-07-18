Роскошь и уют: крутой интерьер лофта с индустриальными деталями (Фото) Интерьер этого лофта, который находится в престижном районе Нью-Йорка, Трибека, был разработан компанией в 2012м году. Интерьер демонстрирует открытую планировку гостиной, с кухонным островом посередине и обеденной зоной. В интерьере были использованы стены из старого кирпича, стальные балки и колонны, что добавило индустриальную нотку. Особенно интересно был выполнен домашний офис, который прячется за стальной раздвижной дверью.