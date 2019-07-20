Квартира в 45 квадратных метров: нестандартный дизайн малогабаритки Хозяевам этой квартиры удалось уйти от стандартов и превратить свой интерьер в настоящую конфетку. Уже даже поэтому стоит взглянуть на плоды их трудов и взять некоторые вещи на заметку!