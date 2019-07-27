Потрясающие идеи поделок и полезных вещей из дерева (Фото)

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Дерево недаром называют благородным материалом, потому что оно легко поддается обработке, позволяя создавать из себя самые разные по форме, размеру и предназначению предметы. Талантливые мастера не перестают удивлять своей фантазией и умением!
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