Потрясающие идеи поделок и полезных вещей из дерева (Фото) Дерево недаром называют благородным материалом, потому что оно легко поддается обработке, позволяя создавать из себя самые разные по форме, размеру и предназначению предметы. Талантливые мастера не перестают удивлять своей фантазией и умением!