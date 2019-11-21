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Четверг, 21.11.2019
Крутые идеи, как разместить в крохотной однушке разместить все, что вам нужно
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Крутые идеи, как разместить в крохотной однушке разместить все, что вам нужно

7 идей, как разместить в крохотной однушке спальню, гостиную, кухню и кабинет. Однокомнатная квартира – это не приговор. При грамотной организации пространства в ней можно разместить абсолютно все, включая кабинет. Предлагаем несколько идей для зонирования, а также подсказки, как организовать в крохотной хрущевке место для работы.
odomah.org
Фото: odomah.org
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Идеи, Однокомнатная квартира, Однушка, Как все вместить.
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