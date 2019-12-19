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Лучшие идеи, как превратить тесную хрущевку в роскошные апартаменты
Немалая часть наших соотечественников вынуждена жить в хрущевках. То, что когда-то строилось как временное жилье, никто из власть имущих не будет заменять на новостройки. Но жизнь не стоит на месте, и дизайнеры предлагают варианты комфортного обустройства неудобных хрущевок.
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