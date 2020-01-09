Уют оме: современные дизайны кухни (Фото)

Кухня – одна из маленьких, но часто используемых комнат в квартире (если говорить о стандартных хрущевках). Многие хозяйки задаются вопросом, как правильно организовать ее интерьер, чтобы все было под рукой, ничего не мешало и зрительно выглядело достойно. Есть несколько хитрых приемов, а также удобных приспособлений, которые значительно облегчат жизнь и сделают времяпрепровождение на кухне.