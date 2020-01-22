Превращение 1-комнатной квартиры во дворец (Фото) Москвичка по имени Аэлита превратила свою 1-комнатную квартиру площадью 36 кв. м в королевский дворец в стиле барокко. Мебель была заказана из Италии, и хотя она обошлась в копеечку, по словам девушки, именно такая ей дарит ощущение комфорта. Всеми ремонтными работами занимался отец девушки, черпая вдохновение из интерьеров Эрмитажа и Версаля.