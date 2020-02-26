Удивительные дома, построенные в кажущихся невозможными местах (Фото) Каждый человек нуждается в убежище, но не всех устраивает городская жизнь или жизнь в пригороде. Некоторые предпочитают жить как можно дальше от других людей. В самых крайних случаях это означает там, куда еще не ступала нога человека.