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Обычное серое здание превратили в яркие медовые соты (Фото)
В рамках фестивального проекта "All You Can Paint" ("Всё, что можешь нарисовать") художник Марина Зуми (Marina Zumi) разрисовала фасад дома в Германии, превратив его в яркие медовые соты.
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