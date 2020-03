Обычное серое здание превратили в яркие медовые соты (Фото)

В рамках фестивального проекта "All You Can Paint" ("Всё, что можешь нарисовать") художник Марина Зуми (Marina Zumi) разрисовала фасад дома в Германии, превратив его в яркие медовые соты.