Увлекшийся охотой кит чуть не протаранил лодку с туристами (Видео)

Отправившись на морскую прогулку понаблюдать за китами на канадском побережье, французский турист Эрик Муэлик (Eric Mouellic), в числе других пассажиров, пережил несколько незабываемых секунд. Плавающий неподалёку кит, увлёкшись охотой, подплыл к лодке с открытой пастью и проплыл под ней, вызвав у туристов одновременно испуг и возгласы восхищения.