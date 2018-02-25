Слон бросился спасать плывущего по течению человека (Видео)

Фонд "Save Elephant Foundation" посвящён спасению слонов, но одна из спасённых ими слоних по кличке Кхам Лха (Kham Lha), подумала, что ее спаситель и есть тот, кому срочно нужна ее помощь. Когда Дэррик Томпсон (Darrick Thompson), соучредитель организации, стал размахивать руками и вертеться в воде, самочка слона подумала, что он тонет, поэтому моментально бросилась его спасать. Кхам не отошла Дэррика до тех пор, пока он не добрался до берега, и пока она не убедилась, что он в порядке.