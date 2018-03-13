Есть в этих на первый взгляд жутких работах, что-то пугающе чарующее. Что-то такое, от чего мурашки по коже и нервная дрожь, приправленная любопытством.

Есть в этих на первый взгляд жутких работах, что-то пугающе чарующее. Что-то такое, от чего мурашки по коже и нервная дрожь, приправленная любопытством. И это далеко не кадры из очередного фильма ужасов про кладбище животных, а суровая правда жизни, притаившаяся на берегах озера Натрон (Танзания), которое превращает животных в застывшие изваяния, и в то же время является благоприятной средой для размножения фламинго. Из-за огромного количества соли, щёлочи и минералов это озеро в мгновение ока при контакте с водой, превращает животных в истуканы, полностью мумифицируя их. Запечатлеть столь необычные «статуи» удалось фотографу Нику Брандту, который во время работы в Африке и обнаружил это странное кладбище.