Ученые засняли расправу двух косаток над дельфинами (Видео)

Исследователи заметили пару косаток, когда изучали последствия разлива нефти, произошедшего в море недалеко от Намибии. "Косатка покрупнее появилась над водой, и оказалось, что она держит в пасти взрослого дельфина Хэвисайда, — рассказывает биолог Саймон Элвен (Simon Elwen). — Было видно, что дельфин истекает кровью, но борьбы больше не было. После этого косатки ушли под воду с добычей".