Как выдр от жары спасали: в зоопарке животных искупали в ледяной ванне (Видео)

В американском штате Орегон выдрам сделали бассейны со льдом для охлаждения. Животные страдают от страшной жары, ведь на улице там сейчас около 35 градусов. Выдры имеют густой волосяной покров, поэтому от высоких температур они сильно страдают. Сотрудники зоопарка наполнили бассейны льдом, чтобы звери могли отдохнуть. Подарок животным понравился - из ледяных ванн их теперь не вытащить.Отметим, также в жаркую погоду зоопарки мира нередко балуют своих жителей ледяными лакомствами.