Любовь и поцелуи: эмоциональные кадры из жизни животных (Фото) Действительно ли животные могут испытывать те же эмоции и чувства, что и люди? Споры все еще ведутся, но эти фотографии поцелуев и объятий убеждают нас в том, что братья наши меньшие умеют любить.