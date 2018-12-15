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Суббота, 15.12.2018
Любовь и поцелуи: эмоциональные кадры из жизни животных (Фото)
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Любовь и поцелуи: эмоциональные кадры из жизни животных (Фото)

Действительно ли животные могут испытывать те же эмоции и чувства, что и люди? Споры все еще ведутся, но эти фотографии поцелуев и объятий убеждают нас в том, что братья наши меньшие умеют любить.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Экология, Животные, Любовь, Фотографии, Поцелуи, Снимки.
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