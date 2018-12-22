Скачать
Суббота, 22.12.2018
Коби - белоснежная кошка с невероятно красивыми глазами (Фото)
1 / 44

Коби - белоснежная кошка с невероятно красивыми глазами (Фото)

Знакомьтесь, это Коби (Coby), британская короткошерстная кошка, чьи умопомрачительные голубые глаза помогли собрать ей огромную армию фанатов в Instagram, которая на данный момент насчитывает 309 тысяч подписчиков. Достаточно взглянуть в глаза Коби, чтобы понять, что взгляд этой кошки самое красивое, что вам довелось увидеть в жизни.
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Кошка, Фото, Снимки, Коби, британская короткошерстная кошка, голубоглазая кошка.
11:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь