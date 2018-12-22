Коби - белоснежная кошка с невероятно красивыми глазами (Фото)

Знакомьтесь, это Коби (Coby), британская короткошерстная кошка, чьи умопомрачительные голубые глаза помогли собрать ей огромную армию фанатов в Instagram, которая на данный момент насчитывает 309 тысяч подписчиков. Достаточно взглянуть в глаза Коби, чтобы понять, что взгляд этой кошки самое красивое, что вам довелось увидеть в жизни.