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Tonkey - щенок шарпея, которого трудно отличить от плюшевого медвежонка (Фото)
Кристина Пак хозяйка милого щенка породы шарпей по кличке Tonkey и не подозревала, что когда она заведёт профиль в Instagram для своего любимца, у него появится больше друзей, чем у неё самой. Я люблю свою собаку, но популярность Tonkey заставляет меня ей завидовать, ведь у неё гораздо больше друзей, чем у меня самой!
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