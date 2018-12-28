Мануэль - варан, доказывающий, что рептилии самые милые домашние животные (Фото) Рептилии чаще всего не вызывают умиления и едва ли могут называться самыми трогательными и очаровательными домашними животными, но этот прекрасный степной варан здесь, чтобы доказать ошибочность этой теории. Ящер по имени Мануэль любит обниматься во время купания и выглядит очень круто в своих крошечных нарядах!