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Пятница, 28.12.2018
Мануэль - варан, доказывающий, что рептилии самые милые домашние животные (Фото)
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Мануэль - варан, доказывающий, что рептилии самые милые домашние животные (Фото)

Рептилии чаще всего не вызывают умиления и едва ли могут называться самыми трогательными и очаровательными домашними животными, но этот прекрасный степной варан здесь, чтобы доказать ошибочность этой теории. Ящер по имени Мануэль любит обниматься во время купания и выглядит очень круто в своих крошечных нарядах!
Фото: Instagram
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