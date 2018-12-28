Кот Гамильтон - хипстер с модными усами (Фото) Кот Гамильтон - самый стильный кот хипстер в сети, потому что у него есть модные усы, а точнее белое пятно в виде усов. Гамильтон имеет 2 пары усов, одни кошачьи, а другие исключительно хипстерские, которые делают его чрезвычайно модным и популярным.